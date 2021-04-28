Капитан «Челси»: мы знали, что против «Реала» будет тяжело

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Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал ничейный исход первого матча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
Капитан «Челси»: мы знали, что против «Реала» будет тяжело
  • AFP
  • © JAVIER SORIANO

«Думаю, мы хорошо провели первые 20—25 минут, забили и могли сделать это вновь. Но «Реал» отыгрался после углового. Это лишь первая половина противостояния. Мы знали, что против «Реала» будет тяжело. Мы храбро играли с самого начала, потому что нужно было выступить максимально хорошо. В полуфинале ЛЧ нужно показывать свой лучший футбол. Нам не хватало последней передачи. Но, анализируя игру в целом, можно сказать, что мы были хороши. Карим Бензема забил отличный гол, он очень хороший нападающий. Мы будем начеку в следующем матче. Если говорить о нас как о команде, то мы развиваемся, становимся сильнее», — приводит слова Аспиликуэты BBC.

Реал» и «Челси» в Мадриде сыграли вничью — 1:1. Ответная игра состоится в Лондоне 5 мая. 

Ранее сообщалось, что Эден Азар поделился впечатлениями от матча с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

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