Зидан доволен игрой «Реала» в полуфинале ЛЧ с «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный исход первого матча с лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Первый тайм получился очень тяжёлым. Но во второй половине нам удалось захватить контроль над ситуацией. Соперник играет быстро, у них хорошие футболисты, они здорово начали матч. Однако во втором тайме мы чаще владели инициативой. В целом мы довольны показанной игрой. На выезде мы играем хорошо, прессингуем высоко. «Челси» не зря вышел в полуфинал — это хорошая команда. Второй матч будет очень конкурентным. Я отмечу всю команду. Наши игроки отдали все силы», — приводит слова Зидана Get Spanish Football News.

«Реал» и «Челси» в Мадриде сыграли вничью — 1:1. Ответная игра состоится в Лондоне 5 мая.

Ранее Томас Тухель прокомментировал ничью с «Реалом» в полуфинале ЛЧ.