Азар: всегда приятно выходить на поле против друзей, но сейчас я выступаю за «Реал»

Короткая ссылка
Бельгийский форвард мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал ничейный исход первого матча с лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
Азар: всегда приятно выходить на поле против друзей, но сейчас я выступаю за «Реал»
  • Reuters

«Могло быть лучше, а могло и хуже. На выезде постараемся победить. Я двигаюсь шаг за шагом. Конечно, хочу играть и быть на поле. До сегодняшнего дня игровой практики у меня было не очень много. До конца сезона ещё есть матчи, и я хочу быть готовым к ним. Я рад снова играть. Всегда приятно выходить на поле против друзей, но сейчас я выступаю за «Реал» и настроен побеждать», — приводит слова Азара BBC.

«Реал» и «Челси» в Мадриде сыграли вничью — 1:1. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне. Азар вышел на замену на 66-й минуте, проведя свой первый матч ЛЧ с ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить