Азар: всегда приятно выходить на поле против друзей, но сейчас я выступаю за «Реал»

Бельгийский форвард мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал ничейный исход первого матча с лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Могло быть лучше, а могло и хуже. На выезде постараемся победить. Я двигаюсь шаг за шагом. Конечно, хочу играть и быть на поле. До сегодняшнего дня игровой практики у меня было не очень много. До конца сезона ещё есть матчи, и я хочу быть готовым к ним. Я рад снова играть. Всегда приятно выходить на поле против друзей, но сейчас я выступаю за «Реал» и настроен побеждать», — приводит слова Азара BBC.

«Реал» и «Челси» в Мадриде сыграли вничью — 1:1. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне. Азар вышел на замену на 66-й минуте, проведя свой первый матч ЛЧ с ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов.