Вилков: не судил ни одной игры «Зенита», а они на первом месте

Пожизненно отстранённый от судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ) арбитр Михаил Вилков высказался по поводу того, что его называют зенитовским судьёй.

«В этом сезоне не судил ни одной игры «Зенита», а они на первом месте. Значит, могут и без меня добиваться успеха. Так что избавьтесь от представления, что я зенитовский судья», — цитирует Вилкова «РБ Спорт».

Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение Вилкова от судейства матчей РПЛ.