Сёмин высказался о голе Миранчука в ворота «Болоньи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (5:0), в котором россиянин забил мяч.

«На мой взгляд, всё, что Алексею дают в плане игрового времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен. Миранчуку надо продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский», — заявил Сёмин «Чемпионату».

«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на вторую позицию в таблице итальянской Серии А сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Болонью» и выйти на второе место в Серии А.