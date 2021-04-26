Сёмин высказался о голе Миранчука в ворота «Болоньи»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (5:0), в котором россиянин забил мяч.
Сёмин высказался о голе Миранчука в ворота «Болоньи»
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«На мой взгляд, всё, что Алексею дают в плане игрового времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен. Миранчуку надо продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский», — заявил Сёмин «Чемпионату».

«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на вторую позицию в таблице итальянской Серии А сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Болонью» и выйти на второе место в Серии А.

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