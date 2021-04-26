Норвежский лыжник Иверсен пожаловался на оскорбления от российских болельщиков

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался по поводу оскорблений, которые получает от российских болельщиков.

«Русские называли меня астматиком. В основном они пишут про астму и жульничество. После чемпионата мира подобных комментариев было очень много. Некоторые из них писали, что победу мне купил король Харальд. В России есть разные болельщики, они патриотично настроены. Как я понял, хорошего мне не пожелал никто. Это началось после этапа в Лахти. Я был глуп, сказав, что мы помочились на Россию. Не знал, как эту фразу переведут на русский, но представьте, что русский скажет, что он помочился на норвежцев. Это было не очень умно с моей стороны. Тогда на меня и полился поток оскорблений», — цитирует слова Иверсена Dagbladet.

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Иверсен получил золотую медаль вместо дисквалифицированного соотечественника Йоханнеса Клебо. На финишной прямой марафона российский лыжник Александр Большунов после контакта с Клебо сломал палку, FIS дисквалифицировала Йоханнеса и лишила победы. Россиянин получил серебро.

Ранее сообщалось, что Большунов начнёт подготовку к новому лыжному сезону 16 мая в Крыму.