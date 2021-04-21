«Питтсбург» без Малкина победил «Нью-Джерси» в матче с 13 голами
Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 7:6.
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Майк Мэтисон, Брайан Раст, Борайан Дюмулен, Джефф Картер, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Сидни Кросби. В составе «Нью-Джерси» — Нико Хишир, Егор Шарангович Натан Бастиан, Джек Хьюз, Нолан Фут и Андреас Юнссон.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропускал игру из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Панарин не примет участия в чемпионате мира.