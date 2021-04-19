Циципас назвал Рублёва прекрасным спортсменом после финала «Мастерса» в Монте-Карло

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Греческий теннисист Стефанос Циципас обратился к россиянину Андрею Рублёву после победы над ним в финале турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Андрей, я знаю, что это непросто, сам был в таком положении, но хочу напомнить, какой ты прекрасный спортсмен и сколько выдающихся матчей мы провели друг с другом. Уверен, в будущем мы продолжим вместе развивать теннис», — приводит слова Циципаса сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россиянин проиграл Циципасу со счётом 3:6, 3:6. 

Ранее Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Рублёв проиграл финал «Мастерса» в Монако из-за усталости.

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