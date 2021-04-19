Боярский: «Спартаку» остаётся только завидовать «Зениту»

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на поражение московского «Спартака» от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я так и говорил, что «Спартак» проиграет. У него просто нет мотивации для обратного. Они всё, что возможно, уже упустили, поэтому могут только завидовать «Зениту», а «Зенит» обыграет «Ротор» 24-го и будет, бесспорно, чемпионом», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что «Зенит» до сих пор является лучшей командой страны, а Сергей Семак — лучшим тренером.

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.

Ранее актёр Валерий Баринов поздравил «Спартак» с днём рождения после поражения от «Уфы».