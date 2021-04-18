Гари Невилл: мне противны слухи о европейской футбольной Суперлиге

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл жёстко раскритиковал идею создания европейской Суперлиги по футболу.

«Я фанат «Манчестер Юнайтед» уже 40 лет, но мне противны слухи о Суперлиге, абсолютно противны. Больше всего мне противны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы притворяются в своём гимне и в своих ценностях — «Ты никогда не будешь один»; мы народный клуб, клуб для болельщиков. «Манчестер Юнайтед» — клуб, более 100 лет назад рождённый рабочими из этих мест, — и они стремятся в лигу без конкуренции, из которой они не могут быть отстранены? Это абсолютный позор», — приводит слова Невилла Sky Sports.

По словам известного в прошлом футболиста, «Манчестер Юнайтед» должен сражаться за победу в Английской премьер-лиге, а не думать о выступлении в Суперлиге. Невилл считает, что в этом вопросе клубами движет исключительно желание заработать деньги.

Невилл выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992-го по 2011 год. В составе коллектива он провёл 602 матча, восемь раз выигрывал чемпионат Англии, трижды — Кубок страны, дважды — Кубок футбольной лиги. В 1999-м и 2008-м он помогал «красным дьяволам» одержать победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF), Итальянской федерацией футбола (FIGC) и Футбольной ассоциацией Англии (FA) выступил с заявлением по поводу возможного создания Суперлиги.