Гари Невилл: мне противны слухи о европейской футбольной Суперлиге

Короткая ссылка
Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл жёстко раскритиковал идею создания европейской Суперлиги по футболу.

«Я фанат «Манчестер Юнайтед» уже 40 лет, но мне противны слухи о Суперлиге, абсолютно противны. Больше всего мне противны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы притворяются в своём гимне и в своих ценностях — «Ты никогда не будешь один»; мы народный клуб, клуб для болельщиков. «Манчестер Юнайтед» — клуб, более 100 лет назад рождённый рабочими из этих мест, — и они стремятся в лигу без конкуренции, из которой они не могут быть отстранены? Это абсолютный позор», — приводит слова Невилла Sky Sports.

По словам известного в прошлом футболиста, «Манчестер Юнайтед» должен сражаться за победу в Английской премьер-лиге, а не думать о выступлении в Суперлиге. Невилл считает, что в этом вопросе клубами движет исключительно желание заработать деньги.

Невилл выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992-го по 2011 год. В составе коллектива он провёл 602 матча, восемь раз выигрывал чемпионат Англии, трижды — Кубок страны, дважды — Кубок футбольной лиги. В 1999-м и 2008-м он помогал «красным дьяволам» одержать победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF), Итальянской федерацией футбола (FIGC) и Футбольной ассоциацией Англии (FA) выступил с заявлением по поводу возможного создания Суперлиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить