Бучневич превзошёл результаты Миронова и Твердовского по голам в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:3.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Павел Бучневич (3) и Артемий Панарин, а также Райан Строум и Крис Крайдер. В составе «Нью-Джерси» — Майкл Маклауд, Пи Кей Суббэн и Егор Шарангович.

Отметим, что Павел Бучневич забросил 78-ю шайбу в 290 играх за карьеру в НХЛ и вышел на 52-е место по голам в лиге среди российских игроков, превзойдя результаты Бориса Миронова и Олега Твердовского.

Ранее сообщалось, что шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ.