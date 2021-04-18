Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, Джейкоб Славин и Яни Хаканпяя. В составе «Нэшвилла» — Роман Йози.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв и российский нападающий «Пантерз» Никита Гусев отметились результативными передачами.

Ранее сообщалось, что шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ.