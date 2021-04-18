«Флорида» победила «Тампу» в матче НХЛ, Гусев и Сергачёв отметились результативными передачами

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 5:3.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Эрик Чернак и Мэтью Жозеф. В составе «Флориды» — Брэндон Монтур, Патрик Хёрнквист, Джонатан Юбердо и Фрэнк Ватрано.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв и российский нападающий «Пантерз» Никита Гусев отметились результативными передачами.

Ранее сообщалось, что шайбы Зайцева и Зуба помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в НХЛ.

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