Месси — о победе в Кубке Испании: приятно поднять над головой трофей

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлетиями от победы над «Атлетиком» из Бильбао в финале Кубка Испании по футболу.

«Приятно поднять над головой кубок. Для нашей команды это счастливый день. Это очень особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба. Жаль, что мы не можем отпраздновать с фанатами. Люди всегда рады, когда мы выигрываем Кубок Испании. Начало сезона было тяжёлым для нас, мы теряли очки в безобидных ситуациях. Затем мы окрепли, стали играть хорошо и вернулись в гонку за титулом Примеры. Увы, в эль-класико нам не удалось добиться нужного результата», — приводит слова Месси Marca.

Благодаря дублю в матче с «Атлетиком», Месси обновил исторический рекорд по голам в финалах Кубка Испании. «Барселона» победила команду из Бильбао со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что «Барселона» завоевала первый трофей за два года.