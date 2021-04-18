Панарин: Бучневич — очень хороший игрок с высоким хоккейным IQ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал хет-трик в исполнении его одноклубника Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Бучневич — очень хороший игрок с высоким хоккейным IQ. Поздравляю его с днём рождения. Конечно, можно позавидовать такому дню, когда забиваешь хет-трик. Рад за него. Важный игрок для команды, играет в обороне, в меньшинстве, в атаке. Рады, что он у нас в команде», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

Бучневич стал первым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось подобное — оформить хет-трик в свой день рождения. Для 26-летнего форварда этот хет-трик стал первым за карьеру в НХЛ.

Ранее сообщалось, что хет-трик Бучневича и четыре очка Панарана помог «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.