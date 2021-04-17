Гилерме: в футбол играют на поле, а не за его пределами

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме после матча с «Ростовом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги заявил, что не сожалеет о своём поступке, который привёл к дисквалификации на две игры.

«Спасибо всем за поддержку, спасибо клубу, болельщикам, игрокам, тренерам и друзьям. К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своём поступке. С моей точки зрения, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение пяти лет подряд», — написал Гилерме в своём Instagram.

Он выразил уверенность, что его двухматчевая дисквалификация не повлияет ни на него самого, ни на команду.

«Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами. Футбол за рамками матча — это удел посредственных команд», — добавил голкипер.

Гилерме был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака» во время игры. Красно-белые, в свою очередь, наказаны проведением одного матча без зрителей условно и штрафом в размере 500 тыс. рублей за расистские выкрики болельщиков.

Ранее «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с Гилерме.