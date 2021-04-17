«Нью-Йорк» обыграл «Даллас» и одержал пятую победу подряд в НБА, Рэндл набрал 44 очка

«Нью-Йорк Никс» нанёс поражение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча состоялась в Далласе и завершилась в пользу гостей — 117:109.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, который оформил дабл-дабл из 44 очков и десяти подборов. В составе хозяев дабл-даблом из 23 очков и 12 подборов отметился Кристапс Порзингис, 22 очка набрал Лука Дончич.

Для коллектива из Нью-Йорка эта победа стала пятой подряд.

Ранее сообщалось, что 33 очка Стефена Карри помогли «Голден Стейт Уорриорз» победить «Кливленд Кавальерс» в матче НБА.