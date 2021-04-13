Эджуке — о победе ЦСКА в матче с «Ротором»: стараемся чётко следовать плану Олича
«Главный тренер даёт нам план на игру, подробные инструкции, задания. Стараемся чётко следовать плану и воплощать тренерские идеи в жизнь. Все делают максимально прилежно свою работу, чтобы поднять уровень футбола», — цитирует Эджуке «Матч ТВ».
Также нападающий высказался о забитом мяче.
«Мне неважно, был рикошет или нет. Я просто пробил и увидел мяч в сетке ворот. Самое главное, что мы забили», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
В составе московской команды забитыми мячами отметились Чидера Эджуке и Саломон Рондон.
Таким образом, ЦСКА набрал 46 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Олич прокомментировал победу ЦСКА над «Ротором».