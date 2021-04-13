Эджуке — о победе ЦСКА в матче с «Ротором»: стараемся чётко следовать плану Олича

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал победу над волгоградским «Ротором» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Главный тренер даёт нам план на игру, подробные инструкции, задания. Стараемся чётко следовать плану и воплощать тренерские идеи в жизнь. Все делают максимально прилежно свою работу, чтобы поднять уровень футбола», — цитирует Эджуке «Матч ТВ».

Также нападающий высказался о забитом мяче.

«Мне неважно, был рикошет или нет. Я просто пробил и увидел мяч в сетке ворот. Самое главное, что мы забили», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Чидера Эджуке и Саломон Рондон.

Таким образом, ЦСКА набрал 46 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Олич прокомментировал победу ЦСКА над «Ротором».