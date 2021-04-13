34 очка Рэндла помогли «Никс» победить «Лейкерс» в матче НБА

«Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 111:96.

Лучшую результативность в игре показал нападающий «Никс» Джулиус Рэндл, набрав 34 очка.

Также в НБА прошло ещё шесть матчей: «Даллас Маверикс» — «Филадельфия Сиксерс» (95:113), «Орландо Мэджик» — «Сан-Антонио Спрёс» (97:120), «Мемфис Гриззлиз» — «Чикаго Буллз» (101:90), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз» (117:110), «Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» (121:125), «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» (116:107), «Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс» (126:120).

Ранее сообщалось, что Матчи НБА и НХЛ перенесут после убийства полицией темнокожего в Миннесоте.