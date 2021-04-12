«Майами» победил «Портленд» в матче НБА

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«Майами Хит» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 107:98.

Лучшую результативность в игре показал нападающий «Майами» Эдрис Адебайо.

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:116), «Орландо Мэджик» — «Милуоки Бакс» (87:124), «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» (117:119), «Мемфис Гриззлиз» — «Индиана Пэйсерс» (125:132), «Миннесота Тимбервулвз» — «Чикаго Буллз» (121:117), «Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» (102:96), «Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт Пистонс» (131:124).

Ранее сообщалось, что «Юта» победила «Сакраменто» и обновила рекордную серию домашних побед в НБА.

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