Теннисистка Кудерметова: горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере

Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала свою победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.

«Перед матчем я сказала себе: «Вероника, тебе нужно работать, чтобы добиться положительного результата». Во время финала я выбросила из головы все мысли, кроме тактики на встречу. Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

Победив в Чарльстоне, 23-летняя Кудерметова выиграл свой первый турнира WTA в карьере.

Она также стала первой после Серены Уильямс теннисисткой выигравшей турнир в Чарлстоне не проиграв ни одного сета.

Ранее Тарпищев заявил, что Кудерметова способна играть на уровне топ-10 рейтинга WTA.