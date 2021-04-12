Теннисистка Кудерметова: горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере
«Перед матчем я сказала себе: «Вероника, тебе нужно работать, чтобы добиться положительного результата». Во время финала я выбросила из головы все мысли, кроме тактики на встречу. Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.
Победив в Чарльстоне, 23-летняя Кудерметова выиграл свой первый турнира WTA в карьере.
Она также стала первой после Серены Уильямс теннисисткой выигравшей турнир в Чарлстоне не проиграв ни одного сета.
Ранее Тарпищев заявил, что Кудерметова способна играть на уровне топ-10 рейтинга WTA.