Мостовой оценил судейство матча «Локомотив» — «Спартак» на «4+»

Бывший полузащитник и капитан сборной России Александр Мостовой высказал мнение о судействе матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

«Судейство на 4+. У меня никаких претензий, никаких рук там не было», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также высказал мнение о ходе самого матча.

«Смолов, Камано — сегодня красавцы. Многое решили. Но никто не прогнозировал, что случится удаление, тоже сыграло свою роль. Но Камано отдал прекрасный пас, тут ничего не сделаешь. Второй гол на совести Максименко, абсолютно вратарский мяч. Во втором тайме «Спартак» играл не хуже даже в меньшинстве. Кто не смотрел первый тайм, могли подумать, что играют в равных составах. «Локо» чуть подсел, придумывали сложные решения в простых эпизодах. Гильерме выдал фантастический матч. Все моменты, которые были у соперника, он решил и предотвратил», — добавил Мостовой.

«Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2, играя большую часть второго тайма в меньшинстве. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

Ранее Кафельников высказался о причинах поражения «Спартака» от «Локомотива».