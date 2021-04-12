Кафельников высказался о причинах поражения «Спартака» от «Локомотива»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал поражение московского «Спартака» от столичного «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Почему «Спартак» проиграл? Наверное, потому что два пенальти не назначили стопроцентных. Один на Промесе, а второй на Мозесе, где была рука. Я не утверждаю, что результат бы изменился, но судьи были обязаны поставить пенальти, а они этого не сделали. Влияет ли уход Тедеско? Не хочу вникать в эти нюансы, на это должны ответить игроки. Я не знаю, и никто не знает. Много факторов было не в пользу «Спартака». И один из самых главных — судейство. Недоволен, и это мягко сказано. На мой взгляд, судейство было необъективным», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2.

Ранее Тедеско заявил, что не считает, что «Спартак» проиграл «Локомотиву» из-за удаления Айртона.