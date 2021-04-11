Сантос: в «Гамбурге» говорили: «Русские холодные, как их климат». Но всё не так
- РИА Новости
«Моё мнение — Россия очень похожа на Бразилию. По ритму жизни, по отношению к ней людей. Для меня тут получается такая смесь Германии и Бразилии. Дисциплина, которую я привёз из Германии, объединилась с более радостным восприятием жизни. Поэтому и чувствую себя здесь в своей тарелке. Максимально!» — цитирует Сантоса «Матч ТВ».
По мнению защитника, в России очень открытые и радушные люди.
«Когда собирался переходить в «Зенит», партнёры по «Гамбургу» говорили: «Русские такие же холодные, как климат в их стране». Но на деле всё оказалось совершенно не так», — сказал он.
Сантос также высказался о погоде в России.
«С погодой пока тоже, кстати, никаких сложностей не испытываю. Может, просто ещё мало времени прожил, не всё увидел? Но ощущение такое, будто я здесь очень давно», — сказал защитник.
В нынешнем сезоне Дуглас Сантон провёл 23 матча за «Зенит», забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее тренер «Сочи» рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Зенитом».