Зидан: с точки зрения борьбы за чемпионство для «Реала» ничего не изменилось
«С точки зрения борьбы за чемпионство ничего не изменилось. Впереди по-прежнему много матчей. Сейчас нам нужно отдохнуть после двух тяжелейших игр. Не знаю, что будет в конце сезона, с точки зрения физической готовности мы на пределе», — приводит слова Зидана Marca.
Победа над «Барселоной» позволила «Реалу», набрать 66 очков, и возглавить турнирную таблицу Примеры, опередив мадридский «Атлетико» (66) за счёт дополнительных показателей. «Барселона» с 65 очками — третья.
Ранее Лапорта выразил уверенность, что «Барселона» будет до конца бороться за чемпионство в Примере.