Зидан: с точки зрения борьбы за чемпионство для «Реала» ничего не изменилось

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над каталонской «Барселоной» в матче 30-го тура Примеры высказал мнение о борьбе его подопечных за чемпионство.

«С точки зрения борьбы за чемпионство ничего не изменилось. Впереди по-прежнему много матчей. Сейчас нам нужно отдохнуть после двух тяжелейших игр. Не знаю, что будет в конце сезона, с точки зрения физической готовности мы на пределе», — приводит слова Зидана Marca.

Победа над «Барселоной» позволила «Реалу», набрать 66 очков, и возглавить турнирную таблицу Примеры, опередив мадридский «Атлетико» (66) за счёт дополнительных показателей. «Барселона» с 65 очками — третья.

Ранее Лапорта выразил уверенность, что «Барселона» будет до конца бороться за чемпионство в Примере.

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