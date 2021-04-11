Лапорта уверен, что «Барселона» будет до конца бороться за чемпионство в Примере

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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта после поражения команды от мадридского «Реала» выразил уверенность, что команда продолжит борьбу за чемпионство в испанской Примере.

«У нас впереди восемь матчей, чтобы достичь нашей цели. Не сомневаюсь, что наша команда будет биться до конца. Да здравствует «Барса»!», — написал Лапорта в своём Twitter.

После 30 матчей «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице набрав 65 очков.

Лидирует «Реал», набравший 66 очков, и опережающий за счёт дополнительных показателей идущий вторым «Атлетико», у которого ещё есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Зидан считает заслуженной победу «Реала» над «Барселоной».

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