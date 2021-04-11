Лапорта уверен, что «Барселона» будет до конца бороться за чемпионство в Примере
«У нас впереди восемь матчей, чтобы достичь нашей цели. Не сомневаюсь, что наша команда будет биться до конца. Да здравствует «Барса»!», — написал Лапорта в своём Twitter.
После 30 матчей «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице набрав 65 очков.
Лидирует «Реал», набравший 66 очков, и опережающий за счёт дополнительных показателей идущий вторым «Атлетико», у которого ещё есть матч в запасе.
Ранее сообщалось, что Зидан считает заслуженной победу «Реала» над «Барселоной».