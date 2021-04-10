Брагин — о победе СКА над ЦСКА в третьем овертайме: терпели, ждали шанса

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Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над московским ЦСКА в пятом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Брагин — о победе СКА над ЦСКА в третьем овертайме: терпели, ждали шанса
  • © ХК СКА

«Это плей-офф, третий овертайм выиграли, хороший бросок нанесли. Ребята терпели, непросто было, практически два матча отыграли. Да, где-то ошибались, но терпели, ждали шанса. Хотели более активно сыграть, но силёнки и с той стороны заметно были на исходе, и с нашей», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Ранее тренер ЦСКА объяснил причины поражения от СКА в третьей игре серии финала Запада в КХЛ.

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