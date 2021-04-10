Лахтер: Кокорин переоценил свои физические возможности в «Фиорентине»

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Агент Деннис Лахтер высказался о причинах проблем российского нападающего Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине».
Лахтер: Кокорин переоценил свои физические возможности в «Фиорентине»
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«Думаю, он просто переоценил свои физические возможности. Это свойственно людям, у которых в карьере всегда всё было ровно. Надо понимать, что есть возрастные девиации, — это раз. Была тюрьма, пусть и сидели в людских условиях, без особого треша, — это два», — цитирует Лахтера «Матч ТВ».

Он отметил, что на протяжении пребывания в заключении на Кокорине так или иначе негативно сказывалась нехватка кислорода, которая повлияла на все системы организма и на функционирование мышечных цепей.

«Третий фактор: Флоренция — это эстетичная деревня, где половина людей — душки, а половина — снобы. Было очевидно, что у Кокорина три-четыре тура, чтобы либо купить толпу болельщиков, либо его просто низложат, вот и всё. Случилось второе», — заявил Лахтер.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин сыграл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее агент Алексей Сафонов поделился мнением о частых травмах Кокорина.

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