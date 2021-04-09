Головин подорожал на €4 млн

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибавил в трансферной стоимости.

По информации портала Transfermarkt, в настоящий момент полузащитник стоит €23 млн. Это на €4 млн больше, чем прежде.

Головин занимает первое место в рейтинге самых дорогих российских футболистов.

В топ-5 рейтинга также входят защитник московского ЦСКА Марио Фернандес (€18 млн), полузащитник бергамской «Аталанты» Алексей Миранчук ( €17 млн), вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов (€15 млн) и полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук (€14 млн).

Ранее агент Головина рассказал, почему полузащитник пропустил матч Кубка Франции.