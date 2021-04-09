Газизов подтвердил, что Кашшаи обратился в комитет по этике

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что глава судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи выступил с инициативой рассмотреть действия уфимского клуба в социальной сети Twitter.

«Мне тоже сказали, что Кашшаи инициировал обращение в комитет по этике. Видимо, они обиделись. Ну, комитет рассмотрит. Считаю, что мы быстро среагировали, указали на ошибку. Ошибаются не только судьи, но и обычные работники. Вот и всё», — цитирует Газизова «Чемпионат».

После матча 1/4 финала Кубка России с грозненским «Ахматом» пресс-служба ФК «Уфа» опубликовала видео произошедшего на 88-й минуте встречи спорного эпизода, за который, по мнению пресс-службы, должен был быть назначен пенальти. Публикацию сопровождал резкий комментарий «Уфы».

Ранее Газизов прокомментировал назначение Стукалова главным тренером «Уфы».