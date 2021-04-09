В «Уфе» прокомментировали назначение Стукалова главным тренером команды

Короткая ссылка
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Алексея Стукалова на должность главного тренера.
В «Уфе» прокомментировали назначение Стукалова главным тренером команды
  • © Официальный сайт «Велеса»

«Алексей Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По словам гендиректора ФК «Уфа», Стукалов всегда был у клуба на прицеле.

«Общались с Алексеем до этого. Он нам подходит. В своё время Стукалов уже отказывался, а сейчас принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует», — сказал он.

Контракт уфимского клуба с тренером подписан до июня 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 15-м месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Уфа» официально объявила об отставке Рахимова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить