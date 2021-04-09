В «Уфе» прокомментировали назначение Стукалова главным тренером команды
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«Алексей Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед», — цитирует Газизова «Чемпионат».
По словам гендиректора ФК «Уфа», Стукалов всегда был у клуба на прицеле.
«Общались с Алексеем до этого. Он нам подходит. В своё время Стукалов уже отказывался, а сейчас принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует», — сказал он.
Контракт уфимского клуба с тренером подписан до июня 2023 года.
После 24 туров Российской премьер-лиги «Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 15-м месте турнирной таблицы.
Ранее сообщалось, что «Уфа» официально объявила об отставке Рахимова.