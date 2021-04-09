В «Уфе» прокомментировали назначение Стукалова главным тренером команды

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Алексея Стукалова на должность главного тренера.

«Алексей Стукалов показал своей работой, что он прогрессивный тренер. Подходит под нашу модель. Верим, что и дальше у нас будет получаться. Верим, что вместе мы достигнем футбольных побед», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По словам гендиректора ФК «Уфа», Стукалов всегда был у клуба на прицеле.

«Общались с Алексеем до этого. Он нам подходит. В своё время Стукалов уже отказывался, а сейчас принял в очень непростой ситуации такое решение. Это его характеризует», — сказал он.

Контракт уфимского клуба с тренером подписан до июня 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 15-м месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Уфа» официально объявила об отставке Рахимова.