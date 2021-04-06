Семёнов: матч со словаками мы должны были выигрывать

Защитник сборной России по футболу Андрей Семёнов вспомнил поражение от команды Словакии (1:2) в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022.

«Словаки свои моменты реализовали, а мы не реализовали. Пропустили со стандарта, после чего словаки сконцентрировались на обороне. У нас были свои моменты, мы их не использовали. Это та игра, которую мы должны были выигрывать. Словаки ничего сверхъестественного не показали. Мне кажется, что даже Словения была сильнее», — заявил Семёнов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Единственный мяч в составе российской сборной забил Мариу Фернандес. В составе словацкой команды отличились Милан Шкриньяр и Роберт Мак.

Ранее Талалаев назвал Семёнова лучшим защитником России.