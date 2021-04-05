Врач высказался о смерти 18-летнего футболиста «Знамени Труда»

Кандидат медицинских наук Сергей Айвазян прокомментировал трагедию, произошедшую с 18-летним футболистом клуба «Знамя Труда» Никитой Сидоровым.

«Его могли 150 раз обследовать. Пока ангиографию головы не сделают, то не будет никому известно, что у него аневризма. На обычных обследованиях её не обнаружить. У него могли быть головные боли, но это необязательно. Это тайно сидит там, как бомба замедленного действия. Потом вдруг в один момент сосуды разрываются — и человек умирает. Это очень коварная вещь», — приводит слова Айвазяна РЕН ТВ.

Сидорову стало плохо после выхода на замену в контрольном матче молодёжной команды, который проходил 4 апреля. Врачи не сумели помочь спортсмену. Предварительный диагноз — «аневризма сосудов головного мозга».

Ранее гендиректор «Знамени Труда» рассказал о смерти Сидорова.