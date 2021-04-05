Врач высказался о смерти 18-летнего футболиста «Знамени Труда»

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук Сергей Айвазян прокомментировал трагедию, произошедшую с 18-летним футболистом клуба «Знамя Труда» Никитой Сидоровым.

«Его могли 150 раз обследовать. Пока ангиографию головы не сделают, то не будет никому известно, что у него аневризма. На обычных обследованиях её не обнаружить. У него могли быть головные боли, но это необязательно. Это тайно сидит там, как бомба замедленного действия. Потом вдруг в один момент сосуды разрываются — и человек умирает. Это очень коварная вещь», — приводит слова Айвазяна РЕН ТВ.

Сидорову стало плохо после выхода на замену в контрольном матче молодёжной команды, который проходил 4 апреля. Врачи не сумели помочь спортсмену. Предварительный диагноз — «аневризма сосудов головного мозга».

Ранее гендиректор «Знамени Труда» рассказал о смерти Сидорова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить