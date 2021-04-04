Хохлов: у «Краснодара» качественный футбол, и каждый раз ждёшь, что они исправят ситуацию

Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение «Краснодара» от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Счёт удивил. Тем более «Краснодар» играл дома. Да, весенний отрезок он проводит неудачно, но всё равно мы привыкли к тому, что «Краснодар» показывает качественный футбол, и каждый раз ждёшь, что он исправит ситуацию. Так что результат довольно неожиданный», — цитирует Хохлова Rusfootball.

Тренер отмечает, что ему сложно объяснить, с чем связаны неудачные результаты «Краснодара».

«Думаю, что Мусаев после матча на все вопросы ответил. Мне же со стороны сложно рассуждать. Это руководство клуба и главный тренер должны объяснить, с чем это связано», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 5:0.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками расположился на 11-й позиции.

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