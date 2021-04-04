«Юта» разгромила «Орландо» и одержала девятую победу подряд в НБА

«Юта Джаз» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Юта Джаз» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 137:91.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Юты» Донован Митчелл, набрав 22 очка.

Таким образом, «Юта Джаз» одержал девятую победу подряд в сезоне, а также 22-ю подряд на домашнем стадионе.

Также в НБА состоялись ещё пять матчей: «Вашингтон Уизардс» — «Даллас Маверикс» (87:109), «Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» (81:125), «Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» (115:101), «Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз (122:113), «Сан-Антонио Спёрс» — «Индиана Пэйсерс» (133:139).

Ранее сообщалось, что «Бруклин» разгромил «Шарлотт» в дебютном матче Олдриджа.