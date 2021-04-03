Главный тренер «Уфы» Рахимов намерен подать в отставку

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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после разгромного поражения от московского «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил о намерении подать в отставку.

«В любом случае нужно встряхнуть команду. Наверное, сейчас я всё-таки скажу руководству о том, что это нужно сделать. Может быть, как раз смена на тренерском мостике даст какой-то импульс и встряхнёт команду. Может быть, снимет какой-то стресс в команде, чтобы они по-другому провели решающие матчи», — приводит слова Рахимова ТАСС.

Он отметил, что нет смысла чего-то ждать.

«А вот это нужно сделать. Посмотрим, как это будет, но я для себя такое решение уже принял», — добавил специалист.

Рахимов возглавил «Уфу» в октябре 2020 года. По итогам 24 туров «Уфа», продлившая свою безвыигрышную серию до семи матчей, с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что гол и передача Константина Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Уфу» в матче РПЛ.

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