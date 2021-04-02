Панарин вышел на первое место среди российских игроков по очкам в сезоне НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Колин Блэквелл, Филип Хитил и Мика Зибанеджад. В составе «Баффало» — Расмус Асплунд и Тейдж Томпсон.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, Панарин вышел на первое место среди российских игроков по очкам в сезоне НХЛ. В активе российского нападающего девять заброшенных шайб и 25 результативных передач в 25 играх.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.

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