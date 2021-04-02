Панарин вышел на первое место среди российских игроков по очкам в сезоне НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Колин Блэквелл, Филип Хитил и Мика Зибанеджад. В составе «Баффало» — Расмус Асплунд и Тейдж Томпсон.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
Таким образом, Панарин вышел на первое место среди российских игроков по очкам в сезоне НХЛ. В активе российского нападающего девять заброшенных шайб и 25 результативных передач в 25 играх.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов.