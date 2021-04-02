Емельяненко — о бое с Джиганом: на ринг зайдёт вертикально, уйдёт горизонтально
- РИА Новости
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«Он как сканворд — на ринг зайдёт вертикально, уйдёт горизонтально. Не я же этого боя хотел. Это Джиган почему-то решился вызвать меня на бой, сказать, что он побьёт меня. Я не знаю, чего он там съел запретного», — приводит слова Емельяненко Sport24.
Он также рассказал, почему рассматривает подобные предложения.
«И финансовый момент играет роль, и потому что он меня вызвал. Хочет человек подраться, а я не могу ему отказать. Пусть только в очередь становится», — добавил боец.
В послужном списке 39-летнего бойца 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA. Последний на данный момент поединок он провёл в июле 2020 года с Магомедом Исмаиловым, которому проиграл в третьем раунде.
Ранее Емельяненко ответил на разговоры о его физической форме.