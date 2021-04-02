Емельяненко — о бое с Джиганом: на ринг зайдёт вертикально, уйдёт горизонтально

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказал мнение о возможном поединке с рэп-исполнителем Джиганом.

«Он как сканворд — на ринг зайдёт вертикально, уйдёт горизонтально. Не я же этого боя хотел. Это Джиган почему-то решился вызвать меня на бой, сказать, что он побьёт меня. Я не знаю, чего он там съел запретного», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Он также рассказал, почему рассматривает подобные предложения.

«И финансовый момент играет роль, и потому что он меня вызвал. Хочет человек подраться, а я не могу ему отказать. Пусть только в очередь становится», — добавил боец.

В послужном списке 39-летнего бойца 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA. Последний на данный момент поединок он провёл в июле 2020 года с Магомедом Исмаиловым, которому проиграл в третьем раунде.

Ранее Емельяненко ответил на разговоры о его физической форме.