Емельяненко — о бое с Джиганом: на ринг зайдёт вертикально, уйдёт горизонтально

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказал мнение о возможном поединке с рэп-исполнителем Джиганом.
Емельяненко — о бое с Джиганом: на ринг зайдёт вертикально, уйдёт горизонтально
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Он как сканворд — на ринг зайдёт вертикально, уйдёт горизонтально. Не я же этого боя хотел. Это Джиган почему-то решился вызвать меня на бой, сказать, что он побьёт меня. Я не знаю, чего он там съел запретного», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Он также рассказал, почему рассматривает подобные предложения.

«И финансовый момент играет роль, и потому что он меня вызвал. Хочет человек подраться, а я не могу ему отказать. Пусть только в очередь становится», — добавил боец.

В послужном списке 39-летнего бойца 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA. Последний на данный момент поединок он провёл в июле 2020 года с Магомедом Исмаиловым, которому проиграл в третьем раунде.

Ранее Емельяненко ответил на разговоры о его физической форме.

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