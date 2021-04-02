Чемпион UFC Нганну хочет провести боксёрские бои с Фьюри и Джошуа

Чемпион UFC в тяжёлом весе, камерунец Фрэнсис Нганну заявил о желании провести боксёрские поединки с британскими тяжеловесами чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа.

«Бои Фьюри и Джошуа? Это планах на будущее. Я бы хотел заняться боксом. Моей главной мечтой всегда было благородное искусство бокса. Я очень люблю MMA, но у меня еще есть кое-какие дела в боксе», — приводит слова Нганну ESPN.

34-летний Нганну на турнире UFC 260 нокаутировал американца Стипе Миочича во 2-м раунде и завоевал пояс чемпиона в тяжёлом весе. На его счету 16 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Немков высказался о возможном бое Волкова с Нганну за титул UFC.