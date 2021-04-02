Лыжница Калла анонсировала необычную именную продукцию на 1 апреля

Шведская лыжница Шарлотт Калла отметила 1 апреля, объявив о запуске необычной именной продукции.

Аптечная компания Kronans , с которой сотрудничает Калла, объявила, что лыжница сказала, что запускает товары под наименованием Bättre glid (лучшее скольжение) — презервативы Kalla и смазку Valla By Kalla.

Позднее менеджер Каллы Торбьорн Нордвалл признался в комментарии Expressen, что это была первоапрельская шутка: «Идея пришла в голову аптеке Kronans. Шарлотт была удивлена и немного колебалась. Но потом решила, что это может стать крутой шуткой. И даже если это первоапрельская шутка, в этом есть оттенок серьёзности. Это связано со здоровьем людей, вы должны защищать себя. Хотя найти такую упаковку презервативов для покупки не удастся».

33-летняя Калла является трёхкратной олимпийской чемпионкой и шестикратны серебряным призёром Игр, а также трёхкратная чемпионкой и десятикратной призёркой чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА 1 апреля разыграл болельщиков, заявив, что Олич получил гражданство России.