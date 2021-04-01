Тарпищев высказался о причинах поражения Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от испанца Роберто Баутисты-Агута в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

«Не сказал бы, что Баутиста-Агут такой же неудобный соперник для Медведева, как Даня для Рублёва. Первые встречи Медведева с испанцем были достаточно давно, когда он ещё только формировался. Конкретно по этому матчу он проиграл только в исполнении второй подачи и приёма на второй подаче. Эти два элемента были лучше у оппонента, а в остальном Даня его превосходил», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Медведев подошёл к соревнованиям в Майами не в полной готовности, так как этот «Мастерс» оценивался не как основной турнир. Он также отметил, что невозможно быть постоянно в форме при усиленных тренировках.

«Ясно, что такие пятисетовые турниры, которые будут в скором времени, как «Ролан Гаррос», требуют другой подготовки. Если сейчас параллельно игре не набирать физический потенциал, то ты потом ничего не сделаешь. Сейчас идут и работа, и соревнования. С этой точки зрения очень тяжело держать ощущения, моменты, нюансы, которые были ему присущи», — добавил Тарпищев.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Баутисты-Агута.

Ранее сообщалось, что Медведев разбил ракетку после поражения на турнире в Майами.