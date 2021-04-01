Sport24: ЦСКА до сих пор не подписал контракт с Оличем
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Об этом сообщает Sport24.
Тем не менее отмечается, что соглашение может быть официально подписано уже 1 апреля.
Олич выступал за красно-синих в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. На посту главного тренера он сменит Виктора Гончаренко.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что ЦСКА 1 апреля разыграл болельщиков, заявив что Олич получил гражданство России.