Овчинников заявил, что они с Гончаренко не являются врагами

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Экс-тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о своих отношениях с бывшим наставником армейцев Виктором Гончаренко.
Овчинников заявил, что они с Гончаренко не являются врагами
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я не говорил, что Гончаренко — плохой тренер, а я — хороший. Не ставил под сомнение его квалификацию. Может, когда Гончаренко спрашивал совета, я говорил что-то не то. Или, когда была нужна поддержка, я этого не понял, не подставил плечо. Вина всегда найдётся», — цитирует Овчинникова Sports.ru.

Он отметил, что у людей зачастую бывают разные взгляды на одни и те же вещи, но каждый считает, что он прав. По его мнению, он мог лучше пытаться понять белорусского специалиста в некоторых случаях и тогда всё было бы лучше.

«Но всё равно было много хорошего. Это часть жизни, которую я всегда буду помнить. Может, со временем мы все успокоимся, поговорим. Может, кто-то из нас пересмотрит свои взгляды — и мы найдём точки соприкосновения. Мы же не враги. Разногласия — это не вражда», — добавил Овчинников.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством армейцы выиграли Суперкубок России 2018 года, а также дважды завоевали серебро чемпионата страны.

Ранее Евгений Гинер поблагодарил Гончаренко за работу в ЦСКА.

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