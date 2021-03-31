Сорокин прокомментировал информацию, что Санкт-Петербург и Лондон примут дополнительные матчи Евро-2020

Гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин прокомментировал информацию СМИ, согласно которой Санкт-Петербург и Лондон готовы принять матчи турнира в случае отказа других городов.

«Мне про это ничего не известно», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

По информации СМИ, Лондон и Санкт-Петербург гарантировали УЕФА, что смогут принять игры турнира с максимально возможным количеством болельщиков, и смогут принять дополнительные матчи чемпионата Европы, в случае отказа других городов.

Ранее Сорокин сообщил, что УЕФА будет опираться на ПЦР-тесты при допуске зрителей на матчи Евро-2020