Сорокин прокомментировал информацию, что Санкт-Петербург и Лондон примут дополнительные матчи Евро-2020
- РИА Новости
«Мне про это ничего не известно», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.
По информации СМИ, Лондон и Санкт-Петербург гарантировали УЕФА, что смогут принять игры турнира с максимально возможным количеством болельщиков, и смогут принять дополнительные матчи чемпионата Европы, в случае отказа других городов.
Ранее Сорокин сообщил, что УЕФА будет опираться на ПЦР-тесты при допуске зрителей на матчи Евро-2020