«Орландо» прервал шестиматчевую победную серию «Клипперс» в НБА

«Орландо Мэджик» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 103:96 в пользу гостей.

В составе «Орландо» 18 очков набрал Чума Океке. Ещё 13 очков команде принёс Терренс Росс.

За «Клипперс», не сумевших продлить шестиматчевую победную серию, 28 очков набрал Кавай Леонард. Ещё 17 очков в активе Люка Кеннарда.

В других матчах игрового дня «Вашингтон Уизардс» проиграл «Шарлотт Хорнетс» (104:114), «Денвер Наггетс» взял верх над «Филадельфия Сиксерс» (104:95), а «Финикс Санз» победил «Атланта Хоукс» (117:110).

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Миннесоту».