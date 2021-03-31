«Орландо» прервал шестиматчевую победную серию «Клипперс» в НБА

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«Орландо Мэджик» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Орландо» прервал шестиматчевую победную серию «Клипперс» в НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 103:96 в пользу гостей.

В составе «Орландо» 18 очков набрал Чума Океке. Ещё 13 очков команде принёс Терренс Росс.

За «Клипперс», не сумевших продлить шестиматчевую победную серию, 28 очков набрал Кавай Леонард. Ещё 17 очков в активе Люка Кеннарда.

В других матчах игрового дня «Вашингтон Уизардс» проиграл «Шарлотт Хорнетс» (104:114), «Денвер Наггетс» взял верх над «Филадельфия Сиксерс» (104:95), а «Финикс Санз» победил «Атланта Хоукс» (117:110).

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Миннесоту».

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