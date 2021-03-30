Глушаков: недопонимание между мной и Черчесовым осталось в прошлом

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков заявил, что недопонимание между ним и главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым осталось в прошлом.
Глушаков: недопонимание между мной и Черчесовым осталось в прошлом
  • Reuters

По словам 34-летнего игрока, его главной мотивацией является возможное возвращение в сборную России и он даже не думает завершать карьеру, так как занимается своим любимым делом.

«Недопонимание и недосказанность в отношениях с Черчесовым уже в прошлом. Но мы не контактируем. Я согласен играть в сборной на любой позиции», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

В этом сезоне Глушаков провёл за «Химки» 15 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее голкипер московского «Спартака» Артём Ребров признался, что не хотел в сборную России по футболу во время чемпионского сезона красно-белых.

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