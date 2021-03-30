Стало известно, когда оргкомитет Евро-2020 примет решение по допуску болельщиков

Гендиректор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда будет принято решение по количеству болельщиков на матчах турнира в России.

«УЕФА всегда заявлял, что вопрос допуска болельщиков — это прерогатива принимающих стран и городов определить допустимый предел вместимости на стадионе. Никогда целиком и самостоятельно УЕФА не собирался определять за страны эти цифры», — цитирует Сорокина РИА Новости.

По его словам, оргкомитет российской части турнира огласит УЕФА свой план до 7 апреля.

«Завтра в Санкт-Петербурге будет заседание регионального оргкомитета, после которого все решения будут объявлены. УЕФА в любом случае оставляет возможность расширить тот предел по вместимости, который будет анонсирован 7 апреля, и сделать это можно будет до 28 апреля, если ситуация улучшится. Поэтому у всех стран будет возможность улучшить условия», — сказал Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в числе которых Санкт-Петербург. Турнир был перенесён с 2020 года на 2021-й в связи с пандемией коронавируса, но сохранил первоначальное название.

Ранее Сорокин сообщал, что есть договорённость о допуске 50% зрителей на Евро-2020.