Рублёв: Карацев — парень без эмоций

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв поделился мнением о прогрессе своего соотечественника Аслана Карацева.

«Четыре россиянина здорово играют в последнее время? Да, это очень хорошо для страны. Всё больше и больше детей начинают заниматься теннисом. Карацев — это парень без эмоций. Порой непонятно, о чём Аслан думает. Его выражение лица остаётся невозмутимым, выиграл ли он матч или проиграл», — сказал Рублёв во время интервью на Tennis Channel Desk.

В нынешнем сезоне Карацев впервые в карьере выиграл турнир категории АТР 500 и поднялся в топ-30 лучших теннисистов планеты.

Ранее сообщалось, что Карацев проиграл Корде в третьем круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами.