Рублёв: Карацев — парень без эмоций

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Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв поделился мнением о прогрессе своего соотечественника Аслана Карацева.
Рублёв: Карацев — парень без эмоций
  • Reuters

«Четыре россиянина здорово играют в последнее время? Да, это очень хорошо для страны. Всё больше и больше детей начинают заниматься теннисом. Карацев — это парень без эмоций. Порой непонятно, о чём Аслан думает. Его выражение лица остаётся невозмутимым, выиграл ли он матч или проиграл», — сказал Рублёв во время интервью на Tennis Channel Desk.

В нынешнем сезоне Карацев впервые в карьере выиграл турнир категории АТР 500 и поднялся в топ-30 лучших теннисистов планеты.

Ранее сообщалось, что Карацев проиграл Корде в третьем круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами.

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