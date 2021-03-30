Галактионов: хотим, чтобы молодёжная сборная России по футболу была узнаваемой

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов в преддверии ключевого матча группового этапа Евро-2021 рассказал, как будет играть соперник.

«Дания пытается владеть мячом, выманивает соперника на свою половину поля, начинает атаки от вратаря. Это их ментальность. Мы тоже показываем, что у нас есть определённое направление. Хотим не просто добиваться результата, но и показывать качество, чтобы команда была узнаваемой. Все должны понимать, как действовать в различных ситуациях. От своего направления отказываться не собираемся», — отметил специалист.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по футболу назвал Данию «командой атлетов».

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