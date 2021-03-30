На YouTube запустили первое детское шоу о спорте «СмолТок»

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Журналисты RT Алексей Ярошевский и Лев Савари запустили новое шоу о спорте на видеохостинге YouTube.
На YouTube запустили первое детское шоу о спорте «СмолТок»

    Проект «СмолТок» создан для тех, кто устал от серьёзной взрослой аналитики, пространных экспертиз и непонятных графиков и цифр. В нём заняты обычные дети от восьми до десяти лет, интересующиеся и занимающиеся спортом.

    В первом выпуске юные корреспонденты спорят друг с другом в студии, задают смешные вопросы вратарю московского «Динамо» Игорю Лещуку, интересуются у бойца ММА Владимира Минеева о его конфликте с коллегой Магомедом Исмаиловым и смотрят матч регулярного чемпионата КХЛ на арене в Балашихе.

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